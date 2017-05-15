В Кемерове студенты получили компенсацию за аренду жилья

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Молодым семьям Крапивинского района сегодня вручили социальную выплату на жилье. Эта помощь оказывается по федеральной целевой программе, которая предусматривает софинансирование из областного и местных бюджетов. Молодые супруги в возрасте до 35 лет получают субсидию на приобретение квартиры или строительство индивидуального дома. А в Кемерове сегодня в очередной раз получали компенсацию студенты, арендующие жилье. Эта льгота введена в регионе в 2014 году. За это время выплачено более миллиона рублей.