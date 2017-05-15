Кемеровчане встретили в Сосновом бору зайца
15 Май. 2017, 18:13
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Сегодняшнее утро в сосновом бору порадовало любителей ранних пробежек встречей с зайчишкой. На контакт он идти не захотел и очень быстро убежал.
Сегодняшнее утро в сосновом бору порадовало любителей ранних пробежек встречей с зайчишкой. На контакт он идти не захотел и очень быстро убежал.
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