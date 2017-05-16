Уборщицам почтовых отделений Новокузнецка задерживают зарплату
16 Май. 2017, 10:53
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С уборщиками почтовых отделений Новокузнецка не спешит рассчитываться клининговая компания. Денег они не получали уже четыре месяца.
С уборщиками почтовых отделений Новокузнецка не спешит рассчитываться клининговая компания. Денег они не получали уже четыре месяца.
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