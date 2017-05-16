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Кузбасские синоптики дали прогноз на первый месяц лета

16 Май. 2017, 11:50
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Июнь, по данным специалистов Кемеровского Гидрометцентра, ожидается в регионе теплее нормы. Так, среднемесячная температура будет +16…+20 градусов.  

В первой половине июня столбик термометра днём будет на отметках …+22…+27, в ночные часы около 10-15 тепла.   Вторая половина месяца будет жаркой:  …+23…+28, в отдельных районах  …+33. Ночью около …+5…+10 .

Дожди прогнозируются в большинстве дней  первой и второй декады, возможны и грозы. Между тем, число осадков будет в пределах нормы. 

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