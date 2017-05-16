Птица задержала рейс из Кемерова в Москву

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Утром 16 мая в российскую столицу не смог вылететь самолёт из Кемерова: сначала его не пустил туман, а потом была обнаружена ещё одна причина задержки.

Когда специалисты провели осмотр, то выявили неисправность. Предварительно установлено, что в самолёт попала птица. Пассажиров с рейса сняли, они разъехались по домам и гостиницам. Люди ожидают судно из Москвы, которое ориентировочно прилетит около 18:00 часов. Отмечается, что возмущений не наблюдалось, все отнеслись с пониманием, пишет «Газета Кемерова».