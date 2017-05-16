Кузбассовцам станет удобнее ездить на дачи

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Региональные власти официально объявили о том, что в Кузбассе приведут в порядок почти 500 км дорог к садовым обществам. Кроме того, с 1 июля за свет дачники будут платить почти на 30% меньше. Речь идет о некоммерческих кооперативах. Сейчас тариф - 3 рубля 4 копейки за киловатт-час, станет - 2 рубля 21 копейка. Напомню, по инициативе губернатора реализуется целый комплекс программ по поддержке садоводов. Они освобождены от уплаты налога на землю, пенсионеры не платят за проезд в общественном транспорте. Возле участков коммунальщики устанавливают контейнеры и регулярно вывозят мусор.