Жители кемеровской пятиэтажки привели в порядок двор

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Общими силами они привели в порядок двор. Очистили от мусора, старых кустарников и пней, поставили ограду. На посадку тридцати новых деревьев вышли целыми семьями. Теперь под окнами будут расти пихты и ели. Деньги на благоустройство собирали всем миром, сдавали, кто сколько мог. Не остались в стороне и организации, расположенные на первом этаже здания. Также помогли студенты одного из кемеровских вузов - расписали яркими красками трансформаторную будку. В планах дружных соседей – обустройство детских аттракционов и спортивной площадки с тренажерами.