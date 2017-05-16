В Кемеровской больнице прокомментировали наличие трещины в стене медицинского учреждения

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В ряде кемеровских СМИ появилась информация о том, что в областной столице начало рушиться здание роддома. Горожанин сфотографировал трещину на стене здания и выложил снимок в интернет. «Был в роддоме №1 города Кемерово, выходя со стороны двора, увидел такую картину, и это при том, что в роддоме лежат самые важные для города человечки», - рассказал кемеровчанин.

В пресс-службе Областной клинической больницы скорой медицинской помощи прокомментировали резонансное фото: «Трещина пошла по 3-х этажному зданию, примыкающему к родильному дому. Она начала увеличиваться из-за перепадов температуры осенью 2016 года. Лицензированной организацией была проведена экспертиза, в результате которой здание признали ограниченно работоспособным».

После оценки экспертов помещение законсервировали, медицинскому персоналу и пациентам доступ в него закрыт. Отмечается, что к корпусу примыкает 5-этажное здание родильного дома, оно работает в безопасном режиме.

На сегодняшний день подготовлена сметная документация по капитальному ремонту здания, проводятся работы по исследованию фундаментов.