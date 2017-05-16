От укусов клещей в Кузбассе пострадали 5.000 человек

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С начала активности клещей в больницы Кемеровской области обратилось свыше 5.000 тысяч человек, из них более 1.000 – это дети. Самая тревожная ситуация складывается в Кемерове, Новокузнецке, Юрге, Прокопьевске, Берёзовском, Гурьевске, а также в Крапивинском, Топкинском, Мариинском, Тяжинском, Юргинском районах.



- Уже 29 энцефалитных клещей покусали кузбассовцев. Кроме этого, у пяти членистоногих, которые присосались к жителям области, обнаружили боррелиоз, - сообщает радио «Маяк в Кузбассе» со ссылкой на Роспотребнадзор.

