В Кузбассе объявили штормовое предупреждение
16 Май. 2017, 15:25
В ближайший час в горных районах области ожидаются сильные дожди и грозы. Ветер усилится до 20 метров в секунду, такая картина может сохраниться до завтра.
В ближайший час в горных районах области ожидаются сильные дожди и грозы. Ветер усилится до 20 метров в секунду, такая картина может сохраниться до завтра.
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