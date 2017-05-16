Кузбассовцы не заметили пропажу маленькой дочери

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В Юрге пьяная женщина потеряла дочь и не стала её искать.

Супруги распивали спиртное, в разгар застолья женщина поссорилась со своим мужем и решила уйти из дома. Она взяла с собой ребёнка и пошла к матери.

Женщина с трудом шла по улице, запиналась и падала. В какой-то момент девочка отстала от своей мамы и потерялась. Ребёнка увидел мужчина, он позвонил в полицию и сказал, что девочка 5-7 лет не может найти дорогу домой.

Оперативники забрали ребёнка и отвезли к родителям. Когда полицейские пришли к ним домой, поняли, что кузбассовцы вообще не знали о пропаже дочери.

По сообщению ГУ МВД по Кемеровской области, на родителей девочки составлены протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка. Полицейские направили все материалы в комиссию по делам несовершеннолетних.