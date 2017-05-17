В Кузбассе проходит акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

Кемеровская область присоединилась к всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».

Мероприятия будут проводиться с 15 по 21 мая. «На базе областного СПИД-центра будет работать передвижной пункт освидетельствования, в котором проводится бесплатное экспресс-тестирование с консультированием и предоставлением тематических информационно-образовательных материалов», - сообщает областная администрация.

Акция проводится два раза в год. Она приурочена к Международному дню памяти жертв СПИДа.