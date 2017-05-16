В Кемерове заработала горячая линия по отключениям воды

53 просмотра

Синоптики снова распространили штормовое предупреждение. На юге региона ожидается усиление ветра и снег. Из-за похолодания окончание отопительного сезона перенесли. Батареи выключают при условии, если в течение пяти дней среднесуточная температура не опускается ниже восьми градусов. Тем временем, уже появились графики плановых отключений горячей воды. Ежегодно в рамках подготовки к зиме проводятся гидравлические испытания теплосетей для того, чтобы обнаружить и устранить повреждения. Весь жилой фонд Кемерова разделили на 7 групп. Подробный план размещен на сайте администрации областного центра в разделе "Актуально".