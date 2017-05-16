В Кузбассе усилили контроль за «чёрными лесорубами»

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С начала года в Кузбассе заведено 18 уголовных дел на черных лесорубов. Пять человек уже привлечены к ответственности. Об этом сегодня шла речь на совещании в администрации области Главная проблема в том , что такие преступления очень сложно раскрывать. Поэтому решено более активно привлекать к контролю общественных лесных инспекторов, которые могли бы оперативно сообщать о подобных правонарушениях. Кроме того, ставился вопрос о незаконной переработке древесины, ее транспортировке и вывозу из Кузбасса. И, конечно, одно из главных направлений сегодня – это возобновление зеленого фонда. В год экологии в регионе высадят более 7 миллионов деревьев.