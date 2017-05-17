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На видео попал странный метод укладки асфальта в Яшкинском районе

17 Май. 2017, 12:59
77 просмотров

В городах и районах Кузбасса полным ходом идёт  ямочный  и капитальный ремонт дорог.  В этом году запланировано привести в порядок около 50-ти  километров федеральных трасс   и двести   муниципальных .  Огромный фронт работы в Кемерове и Новокузнецке. До 1 июля по распоряжению губернатора  необходимо  обновить полотно  на  всех участках. 

Сегодня дорожники используют самые современные технологии, но  иногда  это не имеет ничего общего с настоящим ремонтом. Подтверждение тому видео, которое к нам в редакцию прислал  мобильный репортер. Так в Яшкинском районе, которым руководит Сергей Фролов, на улице Гагарина кладут асфальт . Комментарии, как говорится, излишни.

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