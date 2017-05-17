В Кузбассе появятся компенсационные леса

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Губернатор выступил с инициативой создавать зеленые массивы, которые были бы равными или превосходили по площади места вырубок. Об этом сегодня шла речь в администрации области на совещании по вопросу рекультивации нарушенных земель. Их общая площадь за 10 лет сократилась почти в два раза, но все же остается большой. И практически вся она - результат работы угольных предприятий. Происходит изменение ландшафта, нарушается почвенный покров, загрязняются воздух и вода. И сегодня решено решено привлекать дополнительные силы к охране зеленого фонда региона.