Кемеровчанам с «Лесной Поляны» отравляет жизнь безобразная свалка

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Жители города-спутника «Лесная Поляна» жалуются на стихийную свалку, которая образовалась рядом со строящимся садиком за школой №85. Люди говорят, что кучи мусора могут навредить лесу. Также они отмечают, что многие выбирают «Лесную Поляну» за её хорошую экологию, а наличие подобных «сюрпризов» в респектабельном районе, мягко говоря, удивляет. Впрочем, проблема уже начала решаться, подключились местные власти.

- Заместитель начальника территориального управления города-спутника Евгений Романов рассказал, что скорее всего это дело рук недобросовестных «отделочников» квартир. Сейчас приняты все необходимые меры для того, чтобы свалка в ближайшее время была ликвидирована, - сообщает радио «Маяк в Кузбассе».