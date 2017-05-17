В Кузбассе выпал снег

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Весна-2017 продолжает капризничать: в Кемеровской области резко похолодало и 17 мая выпал снег. Фотографии природного явления немедленно появились в соцсетях, сопровождаемые комментариями в духе «неласковый май».

Впрочем, синоптики Кемеровского Гидрометцентра прогнозировали понижение температуры и говорили о том, что ожидается снег.

- В четверг также прохладно: днем …+8…+13 с северным порывистым ветром, но осадки постепенно прекратятся, в ночь столбик термометра понизится до отметки 0…-5. В пятницу местами небольшие дожди, юго-западный ветер будет умеренным, температура днем …+10…+15. В ночные часы 0…+5, местами заморозки до …-1, - сообщили синоптики, отметив, что потепление начнётся с выходных.