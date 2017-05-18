В Кемерове на маршрут выйдет «Пионерский троллейбус»

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В день Пионерии по Кемерову будет курсировать тематический троллейбус.

Прокатиться на необычном транспорте горожане смогут 18 и 19 мая. Троллейбус проедет по маршруту №12 от конечной остановки «Сельская больница», до железнодорожного вокзала и вернётся в Рудничный район.

В администрации Кемерова сообщают, что для всех пассажиров ветераны пионерского движения, комсомола, педагоги и учащиеся школ города проведут экскурсию в пионерское детство. В салоне транспортного средства будут звучать тематические песни, стихотворения и речёвки. Желающих научат трубить в горн и барабанить.