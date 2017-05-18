Кузбасс на втором месте по уровню загрязнения среди регионов Сибири

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Большинство кузбасских предприятий сбрасывают сточные воды без надлежащей очистки.

Заместитель прокурора Кемеровской области Андрей Тимошичев выступил на открытом форуме региональной прокуратуры «Проблемы в сфере охраны окружающей среды и природопользования на территории Кемеровской области». Он рассказал, что среди сибирских регионов Кузбасс стабильно занимает второе место по уровню загрязнения окружающей среды.

По оценкам экспертов, 75% предприятий региона сбрасывают сточные воды в поверхностные водные объекты без надлежащей очистки либо вообще без неё.