Кузбасс на втором месте по уровню загрязнения среди регионов Сибири
Большинство кузбасских предприятий сбрасывают сточные воды без надлежащей очистки.
Заместитель прокурора Кемеровской области Андрей Тимошичев выступил на открытом форуме региональной прокуратуры «Проблемы в сфере охраны окружающей среды и природопользования на территории Кемеровской области». Он рассказал, что среди сибирских регионов Кузбасс стабильно занимает второе место по уровню загрязнения окружающей среды.
По оценкам экспертов, 75% предприятий региона сбрасывают сточные воды в поверхностные водные объекты без надлежащей очистки либо вообще без неё.