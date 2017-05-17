В Кузбассе вынесли приговор виновнику резонансного ДТП, где погибли юные футболисты

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Три с половиной года - в колонии поселении. Сегодня вынесен приговор 19-летнему виновнику смертельного ДТП в Ленинске-Кузнецком, в результате которого пострадали юные футболисты. Напомню , что 7-го августа прошлого года микроавтобус с девятью спортсменами юношеской команды врезался в отбойник и слетел в кювет. Два подростка погибли. Как установило следствие, машина находилась в неисправном состоянии, кроме того водитель превысил скорость и не имел прав на перевозку людей.

И еще об одной аварии, которая произошла сегодня. В Кемерове водитель УАЗа пробил трубами лобовое стекло иномарки. Водитель получил сострясение мозга. Сейчас устанавливается вина каждого участника ДТП. А сотрудники ГИБДД предупреждают - необходимо соблюдать правила даже на стоянке, а грузы обязательно обозначать специальными флажками.