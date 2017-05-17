Угольщики Кузбасса усилили контроль за экологической безопасностью

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Вопросы экологической безопасности угольных компаний Кузбасса обсудили сегодня в Кемерове. В год экологии особое внимание уделяется соблюдению природоохранных требований при разработке месторождений. Только за прошлый год в регионе было вырублено почти 2 тысячи гектаров лесных насаждений. В области сегодня разработан целый ряд мер, направленных на поддержку экологической безопасности. Это проекты по утилизации метана, созданию особо охраняемых природных территорий и рекультивации нарушенных земель.