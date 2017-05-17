Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
← 2016
Версия для печати

Аман Тулеев поручил усилить контроль за эксплуатацией газового оборудования

17 Май. 2017, 17:47
53 просмотра

После взрыва бытового газа в Волгограде, губернатор Кемеровской области поручил всем профильным и надзорным ведомствам региона усилить контроль за эксплуатацией газового оборудования.

«В регионе организуют профилактическую работу по предотвращению подобных происшествий», - сообщается на сайте администрации Кемеровской области. В подъездах домов и кассах для приёма платежей разместят специальные памятки с правилами безопасного пользования бытовым газом.

Отмечается, что на сегодняшний день в Кемерове, Промышленновском, Кемеровском и Чебулинском районах 419 многоквартирных домов подключены к централизованным системам газоснабжения.  

О фактах нарушений правил безопасности при использовании газа кузбассовцев просят сообщать по телефону «горячей линии» госжилинспекции в Кемерове - 8-(3842)-36-93-32.

Напомним, в Волгограде 16 мая из-за взрыва бытового газа в квартире четырёхэтажного жилого дома погибли четыре человека, более десяти госпитализированы. 

Все новости раздела «Общество»
Другие новости


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2017
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
О компании
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru

Создание сайта ITConstruct
Поддержка дизайн-бюро «Элюстро»
Большая Медведица