Аман Тулеев поручил усилить контроль за эксплуатацией газового оборудования

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После взрыва бытового газа в Волгограде, губернатор Кемеровской области поручил всем профильным и надзорным ведомствам региона усилить контроль за эксплуатацией газового оборудования.

«В регионе организуют профилактическую работу по предотвращению подобных происшествий», - сообщается на сайте администрации Кемеровской области. В подъездах домов и кассах для приёма платежей разместят специальные памятки с правилами безопасного пользования бытовым газом.

Отмечается, что на сегодняшний день в Кемерове, Промышленновском, Кемеровском и Чебулинском районах 419 многоквартирных домов подключены к централизованным системам газоснабжения.

О фактах нарушений правил безопасности при использовании газа кузбассовцев просят сообщать по телефону «горячей линии» госжилинспекции в Кемерове - 8-(3842)-36-93-32.

Напомним, в Волгограде 16 мая из-за взрыва бытового газа в квартире четырёхэтажного жилого дома погибли четыре человека, более десяти госпитализированы.