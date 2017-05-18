Трещины на кемеровских дорогах залили герметиком

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- С начала строительного дорожного сезона в Кемерове выполнена санация 26 000 пм трещин с применением герметика, - сообщили в мэрии

Дорожники 18 мая работают на шоссе Егорова, Верхотомской дороге и Красноармейской. Трещины зальют битумом, этот предотвратит их разрастание.

Продолжается в Кемерове и ямочный ремонт с помощью литой асфальтобетонной смеси. Сегодня дорогу латают на Камышинской, Дорожной и Таврической. Отметим, во время ремонта дороги не перекрывают.