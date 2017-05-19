Почти 600 предприятий обесточат в Кузбассе за долги

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Кузбасские коммунальщики задолжали за электроэнергию более 1,5 миллиарда рублей.

Около 600 объектов ЖКХ в Кемеровской области обесточат за долги. Раньше такие меры применялись только к вспомогательным объектам и оборудованию предприятий, работа которых напрямую не влияла на подачу тепла и воды. Однако после завершения отопительного сезона энергетики начнут отключать и остальных должников. Исключением станут только предприятия, снабжающие горячей водой жилые дома и общественные объекты.

По сообщению пресс-службы ОАО «Кузбассэнергосбыт», всего 575 котельных региона частично и полностью отключат от подачи электроэнергии.

Отмечается, что непогашенные долги коммунальщиков, срывают план подготовки к отопительному сезону в Кемеровской области.