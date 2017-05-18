Кузбасских руководителей-должников по зарплате «вызвали на ковёр»

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Сегодня состоялся очередной областной штаб по финмониторингу. В этот раз на ковер вызвали руководителей трех предприятий региона. Так, 23 сотрудника «Кузбассмяспрома» не получили зарплату, долг перед работниками почти полмиллиона рублей. Кемеровский хладокомбинат не вернул 4 миллиона за аренду земли под киоски мороженого. В числе недобросовестных бизнесменов и управляющий директор компании «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий. Здесь целый список проблем: угольщики не спешат оплачивать налоги за землепользование, имущество и транспорт.