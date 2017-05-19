Стала известна судьба пропавших в Кузбассе подростков

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В Кемерове нашли потерявшихся подростков.

Полицейские проводили роботу по уголовному делу в Кедровке. В какой-то момент оперативники заметили двух парней и узнали в них, без вести пропавших, Максима Павлова и Ярослава Гончарова.

По сообщению ГУ МВД по Кузбассу, стражи порядка отвезли парней в отделение полиции и рассказали их законным представителям о том, что ребят нашли. Где подростки провели последние 10 дней, не сообщается.

Напомним, 15-летний Ярослав Гончаров и 16-летний Максим Павлов ушли из кемеровского социально-реабилитационного центра 8-ого мая, с тех пор их искали по всему Кузбассу и в соседних регионах.