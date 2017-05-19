Кузбассовцы выступают на «Российской студвесне»
19 Май. 2017, 11:32
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Фестиваль «Российская студвесна» собрал свыше трёх тысяч талантливых ребят. Гала-концерт состоится 19-мая, в Большом зале Кремлевского Дворца.
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