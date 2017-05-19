Кузбасские паломники посетили Казань
19 Май. 2017, 11:57
35 просмотров
Корреспондент "Вестей" Максим Кутрунов работает в Казани, куда по инициативе Амана Тулеева отправилась группа паломников из Кузбасса.
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.
Для детей старше 16 лет.