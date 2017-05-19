В регионе проходит всекузбасский день посадки леса

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Сегодня по инициативе Амана Тулеева состоится всекузбасский день посадки леса. Новые насаждения появятся во всех городах и районах области. В эти минуты в Кемеровском районе собрались активисты. Они высадят семь тысяч сосен в местном лесничестве, в Мариинске заложат аллею, посвящённую году экологии, а в Прокопьевском районе вишнёвую рощу. Добавлю, сегодня синоптики обещают хорошую погоду и около пятнадцати градусов тепла. Подробнее о том, как Кузбасс превращается в ботанический сад расскажем в следующих выпусках.