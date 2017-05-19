В Кузбассе родители поймали насильника 11-летней дочери

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Вынесен приговор 30-летнему жителю Осинников, его признали виновным по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста».

Мужчина летом прошлого года увидел на остановке 11-летнюю девочку, заговорил с ней, затем схватил на руки и отнёс в лесополосу, где надругался над ребёнком. После он сбежал, а девочка добралась до дома и рассказала обо всём родным. Родители, взяв дочь, поехали в полицию, по дороге жертва увидела мучителя. Семья ребёнка схватила его и доставила к правоохранителям.

- Обвиняемый со следствием не сотрудничал, вину не признал. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщили в Следкоме по региону.