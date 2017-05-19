Под Новокузнецком перекроют дорогу из-за опасности камнепада

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В Новокузнецком районе на 2 дня перекроют дорогу на Карлык.

Ранее участок трассы от поворота на садовое общество «Солнечный» до поворота на садовое общество «Таёжный посёлок» уже перекрывали из-за возможности оползня. Плохая погода помешала спасателям очистить склоны от камней во время, поэтому опасный участок снова перекроют.

Специалисты будут работать там с 22 по 24 мая, в эти дни движение по дороге ограничат с 10:00 до 16:00.

Как сообщает «ВашГород.ру», из-за работ на опасном участке изменится и расписание автобуса № 19 «Абашево — Дом рыбака — Зыряновские сады».