Синоптики рассказали, какая погода ждёт кузбассовцев в выходные дни

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Специалисты Кемеровского Гидрометцентра порадовали, сообщив, что в выходные дни в регионе потеплеет и практически без осадков. Так, днём в субботу …+13…+18, в отдельных районах …+23. По области не исключается небольшой дождь, а в Кемерове без существенных осадков. Ветер подует юго-западный порывистый. В ночные часы столбик термометра будет отметках …+2…+7.

В воскресенье днем дождей не обещают, что касается температуры, то она будет в тех же пределах: …+15, местами до …+23. Ночью … +6…+11, небольшие дожди.

- В понедельник мы будем находиться в теплом секторе циклона. Южный умеренный ветер, преимущественно без осадков и столбик термометра может достигнуть отметок …+22…+27, - сообщили синоптики.