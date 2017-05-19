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В Кузбассе два брата убили женщину, завернули в шторы и выбросили на свалку

19 Май. 2017, 13:59

Предъявлено обвинение 30- и 26-летнему жителям Топкинского района  в совершении преступления  по статье «Убийство, совершенное группой лиц». В апреле текущего года мужчины на машине поехали в магазин за алкоголем. По дороге  они встретили женщину, предложили довезти, а потом позвали в гости выпить. Она согласилась, во время застолья 46-летняя гостья перепила и начала грубить. Чтобы  утихомирить друзья окатили её холодной водой, но они опять поругались.    

- 30-летний хозяин дома несколько раз ударил женщину ножом. Затем его 26-летний брат также нанес потерпевшей несколько ножевых ранений. От полученных повреждений женщина скончалась на месте. Чтобы скрыть следы совершенного преступления, молодые люди завернули тело убитой женщины в шторы и картон, а затем  вывезли на свалку бытовых отходов, - сообщают в Следственном комитете Кузбасса.

Тело нашёл местный житель, разгребавший мусор на свалке, вскоре задержали и подозреваемых. В ведомстве отметили, что расследование уголовного дела ещё продолжается.

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