В Кузбассе станет больше парков, скверов и аллей

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Сегодня в Кузбассе - единый день посадки деревьев. Это одна из самых масштабных акций в регионе в год экологии. В нее включились учителя, врачи, школьники, чиновники и ветераны. Парки , аллеи и скверы закладывали сегодня по всей области. К примеру, в Кемерове депутаты областного совета провели несколько часов в ботаническом саду, а в Кемеровском районе всем миром боролись с последствиями пожара, в котором пару лет назад погибли десятки кустарников.

Сажали деревья сегодня и в Междуреченске: 200 человек заложили у горняцкого мемориала аллею черемухи . В этом году в городе появятся сотни деревьев и тысячи цветов, чтобы достойно и особенно красочно встретить День шахтёра, подтоговка к которому идет полным ходом.Новую жизнь подарят еще двум садикам, завершается капитальный ремонт педиатрического отделения больницы , продвигается работа на дорожной развязке на улице Интернациональная. Сегодня все ключевые объекты осмотрела областная комиссия во главе с первым заместителем губернатора Владимиром Черновым. Репортаж Юлии Макуловой смотрите в 20.45