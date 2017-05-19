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В Кузбассе станет больше парков, скверов и аллей

19 Май. 2017, 17:15
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Сегодня в Кузбассе - единый день посадки деревьев. Это одна из самых масштабных акций в регионе в год экологии.  В нее включились учителя, врачи, школьники, чиновники и ветераны.   Парки , аллеи и скверы закладывали сегодня по всей области.  К примеру,  в Кемерове депутаты областного совета провели несколько часов в ботаническом саду, а в Кемеровском районе всем миром боролись с последствиями пожара, в котором пару лет назад погибли десятки кустарников. 

Сажали деревья сегодня и в Междуреченске: 200 человек  заложили   у горняцкого мемориала аллею  черемухи . В этом году в городе появятся сотни деревьев и тысячи цветов, чтобы достойно и особенно красочно встретить День шахтёра, подтоговка к которому  идет полным  ходом.

Новую жизнь подарят еще двум садикам,    завершается капитальный ремонт педиатрического отделения  больницы ,  продвигается работа  на дорожной развязке на улице  Интернациональная. Сегодня все ключевые объекты осмотрела областная комиссия во главе с первым заместителем губернатора Владимиром Черновым. Репортаж Юлии Макуловой смотрите в 20.45 

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