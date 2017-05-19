Жительницу Кузбасса будут судить за открытие интим-салона

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В Междуреченске 36-летняя женщина может оказаться в тюрьме по статье за организацию занятия проституцией, ей грозит до 5 лет.

Выяснилось, что она открыла «фирму», где трудилось семь «жриц любви» в возрасте от 20 до 40 лет. Им полагалась фиксированная зарплата, кроме того работали и три водителя, привозившие девушек к клиентам, значился и диспетчер. Салон был открыт несколько месяцев, но затем «бизнес-леди» задержали, сообщили в полиции области.