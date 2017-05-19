Кузбасский транспорт проверили на вредные выбросы
19 Май. 2017, 17:43
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Экологический десант проверил транспортные средства Кузбасса на вредные выбросы. Вместе с активистами и сотрудниками ГИБДД в рейд вышел и журналист "Вестей".
Экологический десант проверил транспортные средства Кузбасса на вредные выбросы. Вместе с активистами и сотрудниками ГИБДД в рейд вышел и журналист "Вестей".
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