В Кузбассе прошёл единый день посадки деревьев

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Акция, которая объединила весь Кузбасс: в регионе по инициативе губернатора прошёл очередной единый день посадки. Во всех территориях области закладывали парки, скверы и аллеи, восстанавливали леса и занимались рекультивацией нарушенных земель. Это одно из самых масштабных мероприятий в регионе в год экологии. Всего же в 2017-м планируется высадить семь с половиной миллионов деревьев и кустарников. Кузбассу станет легче дышать, - уверен Андрей Данилов.