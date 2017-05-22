Синоптики Кузбасса дали прогноз на неделю
22 Май. 2017, 12:44
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Жара и заморозки. Сегодня синоптики сообщили, погода на этой неделе снова будет неустойчивой. Специалист гидрометцентра Наталья Полуэктова с самым точным прогнозом.
Жара и заморозки. Сегодня синоптики сообщили, погода на этой неделе снова будет неустойчивой. Специалист гидрометцентра Наталья Полуэктова с самым точным прогнозом.
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