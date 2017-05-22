В Кузбассе на новые кассовые аппараты перейдут все предприятия торговли

14 просмотров

Это произойдёт с июля этого года. Так называемые онлайн кассы должны сделать расчеты прозрачными, значительно облегчить работу продавцов и создать более комфортные условия для покупателей. Во многих магазинах уже установлено подобное оборудование, кто-то еще раздумывает, но летом налоговые инспекторы начнут штрафовать тех, кто вовремя не выполнил требования федерального закона. В чем минусы и плюсы нововведений, выясняла Наталья Преловская.