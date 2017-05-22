Светопробег в Кемерове: байкеры и активисты против тёмных дорог
22 Май. 2017, 15:51
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В Кемерово приехали участники автомобильного светопробега. Путешественники едут по России и отмечают неосвещённые участки дорог.
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