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Бизнесмены обсуждают безумное подорожание билетов на рейс Москва - Новокузнецк

22 Май. 2017, 17:23

Провокацией назвали  новокузнечане значительное  подорожание   билетов  до Москвы.  Уже третий год подряд все авиаперевозчики поднимают цены как раз на время проведения в Новокузнецке крупнейшей международной выставки «Уголь и майнинг», которая проходит   с 6  по 10  июня.  Если сейчас билет в оба конца стоит в районе 20 тысяч рублей, то в скором времени  эта цифра увеличится до  ста  тысяч.

По информации «Яндекс.Авиабилеты», самый дешёвый перелёт будет стоить 81 тысяча рублей, самый дорогой — 136 тысяч. И это эконом-класс. Для интереса мы решили сравнить, сколько придётся заплатить за билет  , к примеру, до  Нью-Йорка . Оказалось, всего 52 000 рублей. До австралийского  Брисбена — шестьдесят, а  до  новозеландского  Окленда  — 69 тысяч.    Кстати  уже на следующей после выставки неделе  тарифы станут прежними — от 18 200 рублей.

Как нам сообщили в департаменте  транспорта и связи администрации Кемеровской области,  несмотря на баснословно высокие цены билеты на рейсы раскупаются. Мы попытались связаться с одним из крупных авиаперевозчиков и получить разъяснения. 

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