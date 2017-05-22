Бизнесмены обсуждают безумное подорожание билетов на рейс Москва - Новокузнецк

Провокацией назвали новокузнечане значительное подорожание билетов до Москвы. Уже третий год подряд все авиаперевозчики поднимают цены как раз на время проведения в Новокузнецке крупнейшей международной выставки «Уголь и майнинг», которая проходит с 6 по 10 июня. Если сейчас билет в оба конца стоит в районе 20 тысяч рублей, то в скором времени эта цифра увеличится до ста тысяч.

По информации «Яндекс.Авиабилеты», самый дешёвый перелёт будет стоить 81 тысяча рублей, самый дорогой — 136 тысяч. И это эконом-класс. Для интереса мы решили сравнить, сколько придётся заплатить за билет , к примеру, до Нью-Йорка . Оказалось, всего 52 000 рублей. До австралийского Брисбена — шестьдесят, а до новозеландского Окленда — 69 тысяч. Кстати уже на следующей после выставки неделе тарифы станут прежними — от 18 200 рублей.

Как нам сообщили в департаменте транспорта и связи администрации Кемеровской области, несмотря на баснословно высокие цены билеты на рейсы раскупаются. Мы попытались связаться с одним из крупных авиаперевозчиков и получить разъяснения.