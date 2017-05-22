В Кузбассе обнаружены опасные детские площадки

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В Кемерове и Междуреченске обнаружены небезопасные детские площадки. Специалисты Госжилинспекции с начала весны проверили более трехсот дворов и далеко не все они оказались безвредными. На качелях отсутствуют сидения, игровые элементы не закреплены, на некоторых повреждены конструкции, а где-то выступают острые металлические детали. Управляющим компаниям выданы предписания, недостатки должны быть оперативно устранены. Специалисты советуют родителям быть осторожными и самим проверят безопасность площадок.