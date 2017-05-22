В Кемерове на один день введут сухой «закон»

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В Кемерове 25 мая состоятся праздничные мероприятия, посвящённые школьным «последним звонкам».

В этом году в столице Кузбасса простятся с учителями 2249 одиннадцатиклассников, 4797 учащихся 9-х классов и 108 воспитанников школ-интернатов. Все ребята поучаствуют в торжественных линейках.

В этот день в городе запретят продавать алкоголь и сигареты. Во всех учебных заведениях будут дежурить сотрудники полиции, также здания и прилегающую к ним территорию осмотрят с служебно-розыскными собаками.

«Торговым объектам, расположенным вблизи образовательных учреждений, а также на территориях городских парков и в других местах массового отдыха горожан, рекомендовано не продавать 25 мая напитки в стеклянной таре», - отмечают в администрации Кемерова.