В Кемерово пришла услуга аренды больших букетов роз для селфи

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Роскошные розы - во временное пользование. В Кемерове набирает популярность новавя услуга. Некоторые предприниматели через Instagram распространяют объявления , предлагая букеты для фотосесии. Они даже готовы доставить необычный атрибут по любому адресу в любое удобное для заказчика время. Арендовать цветы можно за 600 рублей. И у вас будет целых 10 минут на то, чтобы слелать снимки. Добавлю, что в столице уже давно активно пользуются таким сервисом, делают селфи и выкладывают в социальные сети.