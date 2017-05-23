Стало известно, какие дороги в Кемерове отремонтируют в ближайшее время

61 просмотр

С утра начались работы на улице 50 лет Октября от Ленина до Красной. Там помимо дорожного полотна заменят бардюры на более низкие и оборудуют удобные спуски, для инвалидных колясок. А на бульваре Строителей приступили к завершающему этапу - укладывают верхний слой в узких участках. Сегодня ночью техника появится на Васильева и Весенней. В этом году используют особо прочную щебеночно-мастичную смесь. Напомню, в городе реализуется проект "Безопасные и качественные дороги", запланировано привести в порядок 33 объекта.