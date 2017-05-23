Шерегеш попал в десятку самых популярных курортов страны для летнего отдыха

121 просмотр

Кузбасский Шерегеш входит в топ-10 популярных курортов отдыха летом в 2017 году, такие выводы сделали специалисты аналитического агентства ТурСтат. Эксперты изучали места, где можно совершать горные пешие и велосипедные походы, заниматься фитнесом и йогой, отправляться на конные прогулки.

В результате, лидирующие строчки рейтинга занял сочинский курорт «Роза Хутор». «Серебро» и «бронза» у Архыза в Карачаево-Черкессии и Белокуриха в Алтайском крае. Шерегеш оказался на шестом месте. Добавим, анализ провели по данным систем онлайн-бронирования мест проживания на горных курортах.