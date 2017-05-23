В Кемерове составляют рейтинг самых «убитых» дорог

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Активисты собирают мнения автолюбителей, пешеходов и сотрудников ГИБДД. Выявленные проблемные участки передают ответственным службам. Сезонный ремонт дорожной сети идет полным ходом. Специалисты уже помыли и покрасили более 10 км удерживающих ограждений, 63 остановочных павильона. Выполнен окос обочин общей площадью почти 200 тысяч кв.м. Сейчас приступили к нанесению разметки. В этом году ее проводят специальным материалом в состав которого входят микростеклошарики. Такая разметка более заметна в темное время суток, под светом фар она приобретает бриллиантовое мерцание.