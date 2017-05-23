В Кузбассе ищут мужчину, который спас ребёнка

Помогите найти героя! С такой просьбой к нам в редакцию сегодня обратились жители Березовского. Их 10-летний сын гулял с друзьями вдоль реки Барзас, не устоял на камне, поскользнулся и упал в воду. Ребенка тут же понесло бурным течением. В тот день на берегу было многолюдно, кто-то бросился снимать происшествие на мобильный телефон. И лишь один мужчина, рискуя жизнью, вытащил школьника на сушу. Родители и полицейские разыскивают отважного кузбассовца. Если вы узнали героя, сообщите на сайт vesti42.ru, или по телефону в Березовском 8-(384-45)-3-11-00.