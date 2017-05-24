В Кемерове побит температурный рекорд
24 Май. 2017, 9:30
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Сегодня в Кемерове побит рекорд. Впервые за 70 лет наблюдения 23 мая в областной столице столбик термометра поднялся до 33 градусов. Ещё жарче было в Таштагольском районе.
Сегодня в Кемерове побит рекорд. Впервые за 70 лет наблюдения 23 мая в областной столице столбик термометра поднялся до 33 градусов. Ещё жарче было в Таштагольском районе.
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